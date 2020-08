Un monde en couleurs

Mes journées sont actuellement bien chargées alors je fais un bref passage pour vous indiquer qu'il reste encore quelques dates disponibles cet été pour la location de housses de chaise, noeuds, nappes, serviettes... alors n'hésitez pas à me consulter !

Je suis heureuse de vous annoncer l'ouverture prochaine de la boutique en ligne. Les commandes chez les différents fournisseurs sont passées, la mise à jour du site est en cours, différentes solutions de paiement en ligne sont à l'étude. J'espère que d'ici la fin du mois tout sera bouclé et nous pourrons enfin ouvrir les portes !!!

Une série de faire-part et invitations sur-mesure commandés par des futurs mariés.

Les mariés souhaitaient un faire-part recto-verso reprennant les couleurs de la décoration de leur mariage : le blanc et vert anis. Ils voulaient quelque chose de sobre et moderne, qui ne se trouve pas dans le commerce avec si possible une photo d'eux.

Ils m'ont laissé carte blanche sur le format,c'est pourquoi j'ai là encore opté pour un format peu courant : 13x18. Le carton d'invitation est délicatement lié au faire-part grace à un ruban organza vert anis. Le tout sera glissé dans une enveloppe blanche fermée par un autocollant reprennant leur monogramme.

Si vous aussi vous ne trouvez pas votre bonheur dans les faire-part du commerce ou que vous avez une idée précise de ce que vous voulez mais n'arrivez pas à le mettre en forme, n'hésitez pas à me consulter.